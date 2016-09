Nieuwe opdoffer voor Eurostadion

FRANK DEKEYSER

Tik, tak. Tik, tak. De tijd dringt voor Ghelamco en het Eurostadion. De bouw daarvan zal nog maar eens vertraging oplopen. De buurtweg op Parking C is niet verjaard en moet eerst afgeschaft worden vooraleer er überhaupt kan worden gebouwd. Een procedureslag dreigt, maar Ghelamco is niet ongerust.

De buurtbewoners rond Parking C hebben hun slag thuisgehaald. Zij verzetten zich tegen de komst van het nieuwe Eurostadion op de site. De reden? Een buurtweg die door Parking C loopt, zou niet opgenomen zijn in de plannen van Ghelamco. Volgens de bouwheer wordt de voetweg al dertig jaar niet meer gebruikt en is die dus verjaard. "De vrederechter is van oordeel dat de buurtweg niet verjaard is", zegt Jürgen De Staercke, raadsman van de buurtbewoners. "Dat heeft hij vorige maand zelf vastgesteld."



De gemeente Grimbergen moet nu binnen de maand een afschaffingsprocedure opstarten om de buurtweg op te heffen. Tot dan kan er op de bouwsite niets gebeuren. "Een termijn plakken op die afschaffingsprocedure is moeilijk. Alles hangt af van hoe snel de overheden werken", aldus De Staercke. "Er moet een openbaar onderzoek komen waarbij alle partijen bezwaren kunnen indienen. Het kan wel een tijdje duren."

