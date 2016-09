Antwerp mist competitiestart: "Op school was ik ook altijd gebuisd"

Door: redactie

7/09/16 - 19u48 Bron: RAFC.be

© belga.

Dit jaar moest en zou het seizoen van het ambitieuze Antwerp worden, maar voorlopig stelt de 'Great Old' teleur. Na vier speeldagen staat het in 1B op een voorlopige vijfde plaats met amper 5 op 12. De club met stamnummer één kon nog maar één keertje winnen. Vrijdag, wanneer het in eigen huis Lierse ontvangt, kan Antwerp enkel maar tevreden zijn met een overwinning.



Op een persconferentie maakte coach Fred Vanderbiest de balans op. "We hebben 5 op 12, dat is een beetje zoals mijn cijfers op school vroeger. Dat is gebuisd en ik was op school ook altijd gebuisd. Maar als je alles nuchter bekijkt dan zie je dat geen enkele ploeg nog het maximum van de punten heeft. Zelfs geen enkele ploeg heeft 80% van de punten." Lommel United prijkt momenteel helemaal bovenaan de stand met 8 op 12. Het belooft nu dan ook al een bijzonder spannende strijd te worden in de tweede klasse.