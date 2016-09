Tielemans bezorgt Jonge Duivels in slot drie gouden punten tegen Tsjechië

Thomas Lissens

6/09/16 - 20u38

Tielemans zorgde voor de 2-1. © belga.

De zon schijnt weer voor de Belgische beloften na een levensbelangrijke zege tegen Tsjechië. De poulewinst en rechtstreekse kwalificatie voor het EK 2017 in Polen is binnen handbereik. Zes op zes in de laatste twee wedstrijden begin oktober (in Montenegro en thuis tegen Letland) volstaat altijd

Al voor de aftrap aan de Leuvense Dreef kregen de jonge Duivels goed nieuws vanuit Letland, waar nummer drie Montenegro niet verder was geraakt was dan een gelijkspel. Voor Praet, Tielemans & co een extra motivatie om alvast de tweede plaats mathematisch veilig te stellen.



De kleine Duivels kwamen enthousiast aan de aftrap en zorgden in de openingsfase voor de meeste dreiging. Na twaalf minuten zorgde Gent-speler Thomas Foket, erg bedrijvig als aanvallende rechterflank, voor de eerste stevige prik door de bal laag voor doel te gooien. Charly Musonda liet lopen, waardoor Dennis Praet vrij kon binnenknallen: 1-0.



De vroege achterstand bleek voor de Tsjechen het signaal om wakker te worden, want amper tien minuten later haalde Schick knap de achterlijn. Zijn balletje achteruit verraste Anderlechtgoalie Davy Roef compleet, waarop Cermak eenvoudig de 1-1 binnentikte. Vanaf dan dicteerde Tjsechië de wet met bij momenten flitsend voetbal. Een drietal doelrijpe kansen zoefde nog voor de rust voorbij de kooi van Davy Roef, die er net geen verkoudheid aan overhield.



Tielemans klaart de klus



Ook na de pauze bleven de Tsjechische aanvalsgolven komen. Patrik Schick - ploegmaat van Praet bij Sampdoria - zette Engels te kijk met een balletje door de benen, Roef kon zijn schot maar net keren. Twee pogingen van Schick later - gekeerd door achtereenvolgens Roef en de paal - schoten de jonge Belgen plots weer wakker. Een schot van invaller Schrijvers ging nog net over, maar twee minuten voor tijd deed Youri Tielemans wat niemand nog verwachtte: de 2-1 binnenknallen. Een gevleide maar levensbelangrijke zege voor de beloften, die in de stand op twee punten van leider Tsjechië komen én daarbij nog een inhaalwedstrijd te goed hebben.