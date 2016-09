Wat doet FC Antwerp in markant lijstje naast grootheden als Man City, Napoli, Inter en Benfica?

Door: Glenn Bogaert

Wie de spelerskern van Antwerp bekijkt, beseft al meteen dat deze ploeg altijd een plaatsje moet kunnen veroveren in onze eerste klasse. Spelers als Colpaert, Biset, Dequevy, Remacle, Dierckx, Camus en Vleminckx hebben al hun strepen verdiend in de Jupiler Pro League, maar er is nog een reden waarom 'The Great Old' eigenlijk niet mag ontbreken op het hoogste niveau.

Volgens het medium 'StadiumDB' prijkt Antwerp zowaar in de top-20 van snelst groeiende clubs van Europa. Straffer nog, rood-wit -de liefdevolle kleuren- is in de markante ranking elfde voor wat betreft rappe groeiers. De toonaangevende website bracht de bezoekersaantallen van vorig seizoen in kaart en vormde een lijst van 226 clubs in Europa die gemiddeld meer dan 10.000 fans mogen verwelkomen. Antwerp klokte af op een mooi cijfer van 11.560 toeschouwers gemiddeld.



In fraai gezelschap

"Met een stijging van 7.105 fans op de Bosuil vorig jaar hebben we in het seizoen 2015-2016 onze cijfers van 2014-2015 meer dan verdubbeld! En dat leidde dit seizoen dan weer tot een recordaantal van meer dan 10.000 abonnees", klinkt het dan ook fier op de website van de club uit 1B. Opzienbarend is vooral dat Antwerp in de top-20 in het fraaie gezelschap van absolute topclubs als Manchester City, Napoli, Inter, Benfica, Olympique Lyon en Fenerbahçe vertoeft. Extra opvallend: bijna alle teams die bij de snel groeiende 20 prijken zijn ofwel gepromoveerd, ofwel sterk bezig op het Europese toneel, ofwel actief in een nagelnieuw stadion. Lees ook

