Senna Miangue: "Frank De Boer gelooft in mij"

Door: Mathieu Goedefroy

6/09/16 - 05u00

video De nieuwe sensatie bij de Belgische beloften is een verdediger van Inter Milaan. Senna Miangue (19) is de naam. Frank De Boer en Roberto Mancini zijn alvast fan van de linksachter, wiens verhaal klinkt als een sprookje. Onze videoman zocht hem gisteren op om naar zijn verhaal te luisteren.

Senna Miangue werd in 1997 geboren in Antwerpen uit een Congolese vader - een grote fan van F1-coureur Ayrton - en Belgische moeder. Aan de hand van papa Boniface tekende de kleine Senna al op jonge leeftijd een aansluitingskaart bij Germinal Beerschot, de ploeg van zijn hart. In 2013 ging de club echter op de fles en kwam het 15-jarige broekie op straat te staan. Gelukkig belde de Italiaanse grootmacht Inter Milaan hem in die donkere dagen op met een voorstel.

"Ik verhuisde vervolgens als jong 'manneke' zonder mijn ouders naar Italië, dat was heel moeilijk voor mij maar ik heb er veel uit geleerd", aldus Miangue, die vorige week - drie jaar na zijn vlucht richting Italië - tegen Palermo zijn debuut maakte bij de hoofdmacht van Internazionale. "Na ruim een uur spelen riep coach Frank De Boer me bij zich en zei hij dat ik mocht invallen. Ik schrok, want bij een 0-1 achterstand met nog 22 minuten op de klok had ik dat niet verwacht. Uiteindelijk verliep alles goed en maakten we zelfs nog gelijk maar ik stond wel te trillen op mijn benen." De toonaangevende Italiaanse krant Gazetta dello Sport beloonde Miangue achteraf met een 6/10, niet slecht.



Lees meer over de opluchting van Miangue bij de aanstelling van Frank De Boer als trainer van Inter, over waar zijn roots liggen en hoe hij zijn toekomst ziet op HLN Sport Plus. U vindt het op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.