Vleminckx scoort bij debuut, maar Antwerp geeft zege alsnog uit handen

Door: redactie

4/09/16 - 19u19 Bron: Belga

© belga.

Antwerp heeft op de vierde speeldag in de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Union. De bezoekers leken op weg naar een driepunter na een kopbalgoal van Björn Vleminckx, maar Antwerp kon de kleine voorsprong niet vasthouden. Gisteren eindigde het duel tussen leider Lommel United en Cercle Brugge op dezelfde score.

Mits een zege tegen Antwerp kon Union naast Lommel United op kop komen in eerste klasse B. In het Koning Boudewijnstadion werd niet gescoord in de eerste helft. Björn Vleminckx maakte in de 46e minuut zijn debuut bij The Great Old. Hij bracht de troepen van Frédéric Vanderbiest in de 57e minuut op voorsprong op assist van Limbombe, eveneens een invaller. Antwerp leek op weg naar een driepunter, maar Zitte scoorde één minuut voor affluiten de 1-1.



Lommel United verspeelde voor eigen publiek punten tegen Cercle Brugge. Groen-zwart kwam na 12 minuten op voorsprong via Kis. Vijf minuten later bracht De Bruyn de stand in evenwicht. Na de pauze vielen geen doelpunten meer.



Verder zette Tubeke Roeselare met 4-1 opzij. Na een hoekschop voor de bezoekers werd Keita gelanceerd. Hij liet Biebauw kansloos: 1-0. Een poging van Babic strandde op de paal, waarna Keita in de herneming zijn tweede treffer lukte. Na 10 minuten stond al de 3-0 op het scorebord, dankzij een vrije trap van Babic. In de tweede helft scoorde Diallo de 4-0, waarna Jakolis nog voor de eerredder zorgde.



Lierse en OH Leuven speelden vrijdag al 2-2 gelijk.



In de stand leidt Lommel United met 8 punten. Daarna volgen Union en Lierse met elk 6 punten, voor Cercle Brugge (5), Antwerp (5), Tubeke (4) en OH Leuven (3). De rode lantaarn is voor Roeselare (2).