Engels maakt owngoal Heylen in extremis ongedaan en bezorgt jonge Duivels zege tegen Malta

Thomas Lissens

2/09/16 - 20u01

video De Belgische beloften hebben vanavond in hun EK-voorronde op de valreep een 2-3 zege geboekt tegen Malta. Tielemans en Bongonda brachten de jonge Duivels voor de pauze op een dubbele voorsprong. Maar na de pauze scoorden ook de Maltezen, via Degabriele en Heylen (owngoal). Een doelpunt van Bjorn Engels vermeed in de slotminuut een blamage.