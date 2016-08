800 jeugdvoetballers laten zich drie jaar testen op blessures

Door: redactie

31/08/16 - 09u50 Bron: Belga

© photo news.

800 jonge voetballers laten zich drie jaar testen in het kader van een nieuw onderzoeksproject om de oorzaken van blessures en risicofactoren bij voetballers tussen 9 en 16 jaar oud na te gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

In totaal 800 elitejeugdspelers van U10 tot en met U15 van KVC Westerlo, KV Mechelen, Waasland-Beveren, AA Gent, Zulte Waregem en Club Brugge nemen deel aan een omvangrijk onderzoek gespreid over drie jaar. Nikki Rommers, doctoraatsstudente aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Universiteit Gent (UGent) begon vorige maand al met deze studie naar de oorzaken van blessures en risicofactoren ervan bij voetbalspelers.



"De vraag om zo'n project op te starten was eigenlijk afkomstig uit de voetbalwereld zelf", vertelt Nikki Rommers in Gazet van Antwerpen. "Er is nog heel weinig informatie over de blessures en de oorzaken ervan bij jonge spelers. In deze fase, waarin de jonge spelers in volle groei zitten, weten we niet wat er aan de basis ligt van de blessures. Het is wel belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt, want een zware blessure zou wel eens hun carrière kunnen kosten. Vooral dan op nationaal niveau."



Drie jaar lang worden alle spelers opgevolgd en gegevens verzameld. Het laatste jaar wordt alle informatie geanalyseerd om dan een bepaald risicomodel op te stellen. "De resultaten van dit onderzoek zullen op termijn helpen om beter zicht te krijgen over risicofactoren bij jeugdvoetballers. Dit kan dan bijdragen aan screeningsinitiatieven en preventiestrategieën om de blessurelast bij deze leeftijdscategorieën te verminderen", aldus Rommers.