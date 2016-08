Door: redactie

27/08/16 - 22u55

video

In de slotfase leek KV Oostende op weg naar de 3-0, maar de paal en rechtsachter Jans hielden Waasland-Beveren op miraculeuze wijze in de match. Diezelfde Jans scoorde even later de aansluitingstreffer, maar KV Oostende overleefde.