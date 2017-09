Herman Brusselmans wordt 60 en schrijft 75ste boek

kv

22/09/17 - 23u29 Bron: Belga

© belga.

Herman Brusselmans heeft vanavond in de Gentse Vooruit zijn nieuwste boek 'Hij schreef te weinig boeken' voorgesteld. Een autobiografie van de Vlaamse schrijver, die volgende week 60 jaar oud wordt en met typische pen terugblikt op zijn leven. Op de boekvoorstelling ging televisiepersoonlijkheid Cath Luyten met de bekende Gentenaar in gesprek.

Zijn laatste werk wordt aangekondigd als "een boek waarin hij zichzelf op de hielen zit". Brusselmans voelt zijn adem in de nek, herschept zijn eigen wereld, geeft zijn ik-personage meerdere levens en creëert tientallen andere figuren die de werkelijkheid gedeeltelijk tot fictie maken."



De schrijver heeft het in 'Hij schreef te weinig boeken' over zijn jeugd, de kerk en vrouwen. "Maar ook over dieren, de motor, het drumstel, het weer, de nacht, duizend wezen en dingen. Ze worden allemaal op één hoop gegooid, gerangschikt, in geuren en kleuren beschreven, van de achtergrond naar de voorgrond getrokken en vice versa."



'Hij schreef te weinig boeken' ligt vanaf 29 september in de boekenrekken.