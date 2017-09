Qatarees betaalt 3,6 miljoen euro voor muurschilderingen van Banksy

kv

21/09/17 - 20u20 Bron: BBC

De 'Liverpool Rat' van Banksy © Twitter @J__Alcovich.

Een koper uit Qatar heeft 3,2 miljoen Britse pond (omgerekend een goeie 3,6 miljoen euro) neergeteld voor vijf muurschilderingen uit Liverpool van de hand van graffitikunstenaar Banksy.

Een van de verkochte werken is de befaamde 'Liverpool Rat', een werk van 12 meter bij zes meter. Daarnaast is de Qatarees nu ook de eigenaar van de werken 'Love Rat', 'Never Liked The Beatles', 'Secured' en 'Love Plane'.



De muurschilderingen werden verkocht door consultancybedrijf Samuel Beilin and Partners in naam van een cliënt die anoniem wenst te blijven. Die persoon zou de werken gekocht hebben van verschillende eigendommen in Liverpool, maar verkoopt ze nu aan een koper uit het Midden-Oosten die ze zal tentoonstellen voor het publiek.



De meeste werken zijn aangebracht op pleisterwerk, dat intact van de muur gehaald zal worden en bedekt met een laag vernis zodat ze veilig getransporteerd kunnen worden.