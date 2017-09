Wordt dit het duurste Kuifje-album ooit? Erg zeldzaam stripboek onder de hamer

FT

19/09/17 - 11u04

Het album uit 1943 is erg bijzonder, omdat het nooit werd verkocht. Tekenaar Hergé hield het exemplaar bij als werkinstrument en paste er teksten en tekeningen in aan. © Catawiki.

Fans en verzamelaars van Kuifje kunnen hun hart ophalen bij veilingwebsite Catawiki. Daar wordt één van de zeldzaamste en duurste Kuifje-albums ter wereld geveild: de 'alternatieve editie' van het Kuifjeverhaal 'L'lle Noire' (De Zwarte Rotsen) uit 1943. Wereldwijd zijn er nog maar drie exemplaren van het album.

Volgens Patrick Vranken, stripboekenexpert bij veilinghuis Catawiki, is het album niet zomaar een stripboek. ''Het album werd in 1943 op vraag van tekenaar Hergé (1907-1983) in een privé-oplage van slechts tien stuks gedrukt en was bedoeld om naar kranten te sturen die het konden gebruiken voor publicatie."



Het album in de veiling is een bijzonder exemplaar: "Dit stripboek werd nooit verstuurd, maar is later door Hergé gebruikt als werkdocument om een moderne versie van het originele album voor te bereiden. Het album bij ons staat dan ook vol met gecorrigeerde plaatjes en handgeschreven opmerkingen. Het is uniek en mag worden beschouwd als een bijzonder stukje stripgeschiedenis''. Uit het exemplaar blijkt hoe perfectionistisch Hergé was.



Catawiki verwacht dat de opbrengst van het album kan oplopen tot maar liefst 95.000 euro. Daarmee zou het stripboek het duurste Kuifje-album ooit worden. Op dit moment wordt er al 16.000 euro geboden.