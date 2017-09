Banksy schenkt ngo kwart miljoen euro voor protest tegen wapenbeurs

YV

De Britse kunstenaar Banksy schenkt de opbrengst van zijn werk 'Civilian drone strike' weg aan een ngo die zich inzet tegen wapenhandel. Het gaat om een forse som, want het werk ging onder de hamer voor 205.000 pond of 232.000 euro.

'Civilian drone strike' - waarop te zien is hoe drones het huis van een kind vernielen - is eerst tentoongesteld tijdens 'Art at the arms fair', een kunsttentoonstelling vorige week, die samenviel met de Londense wapenbeurs DSEI. Dat is de grootse wapenbeurs ter wereld.



De ngo Campaign Against Arms Trade wil met het geld meer mensen mobiliseren om tegen de internationale wapenhandel te protesteren. Bij manifestaties tijdens de beurs werden overigens meer dan honderd actievoerders opgepakt.



Het is niet de eerste keer dat Banksy met zijn kunst politieke doelen steunt. In maart opende hij het Walled Off-hotel in Betlehem. Het hotel is tegelijk een kunstwerk waarmee hij de Israëlische bezetting van Palestina aanklaagt.



Bij de Britse verkiezingen in juni bood hij ook nog gratis prints aan van een van zijn werken aan Britten die konden bewijzen dat ze niet op de conservatieve partij hadden gestemd.