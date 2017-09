Belgische schrijfster Amélie Nothomb jarenlang gestalkt

kv

15/09/17

Nothomb brak in 1992 door met 'Hygiëne van de moordenaar'. © afp.

Het parket van Parijs is een onderzoek naar "stalking" en "herhaalde doodsbedreigingen" gestart naar een vrouw na een klacht van de Belgische schrijfster Amélie Nothomb, zo is vandaag uit bronnen bij de justitie en dichtbij het onderzoek vernomen.

De schrijfster heeft op 9 september een klacht ingediend tegen een vrouw die haar al jaren zou stalken.



Het parket startte een onderzoek. Dezelfde dag nog werd een 45-jarige vrouw opgepakt en in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.



Amélie Nothomb is één van de populairste schrijfsters in Frankrijk.