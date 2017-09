Amerikaanse schrijfster Kate Millett (82) overleden

Door: redactie

De Amerikaanse schrijfster en feministische militante Kate Millett is op 82-jarige leeftijd overleden, zo is bij haar intimi overnomen. Millett bezweek woensdag aan een hartaanval in Parijs, waar zij zich met haar echtgenote en fotojournaliste Sophie Keir bevond.