Te koop voor 20 miljoen euro (en ingericht door Vlaamse topontwerper): de villa van Picasso

Lieve Van Bastelaere

29/08/17 - 16u45 Bron: Eigen berichtgeving

De inrichting werd onder handen genomen door de Vlaamse topbinnenhuisarchitect Axel Vervoordt. © RV.

Het prachtige Zuid-Franse landhuis waar kunstschilder Pablo Picasso woonde van 1961 tot aan zijn dood in 1973, gaat onder de hamer. Startbod: 20,2 miljoen euro. De befaamde Vlaamse interieurontwerper Axel Vervoordt zorgde ervoor dat de woning er weer precies uitziet zoals toen Picasso nog leefde, al werd ze wel voorzien van alle moderne comfort.

Het optrekje - met de tot de verbeelding sprekende naam 'Mas de Notre Dame de Vie' - ligt in de gemeente Mougins aan de Côte d'Azur, met zicht op de baai van Cannes en de Middellandse Zee. De gigantische villa telt liefst 1.709 vierkante meter bewoonbare oppervlakte en ligt op een perceel van 3,3 hectare. Er zijn vijftien slaapkamers, twaalf badkamers, een zwembad, een poolhouse en een professionele tennisbaan. Bovendien is het complex van kop tot teen gerenoveerd. Dat was ook nodig, want na de dood van Picasso's tweede vrouw, Jacqueline Roque, in 1986 stond het huis dertig jaar lang leeg.

Net als toen

De Vlaamse decorateur, kunstverzamelaar en interieurontwerper Axel Vervoordt nam het landhuis onder handen en zorgde ervoor dat het er weer precies uitziet zoals toen Picasso er nog verbleef. Bronnenmateriaal had hij genoeg: in de talloze boeken over het leven van de schilder speelt 'Mas de Notre Dame de Vie' een hoofdrol. Vervoordt zelf blijft erg discreet over zijn rol in het restauratieproject "uit respect voor de klant". Honderd mensen zijn twee jaar lang in de weer geweest om het huis helemaal in orde te krijgen. Wie interesse heeft in de woonst, kan terecht bij Christie's International Real Estate in Amsterdam. De verkoop gaat door op 12 oktober.