Op haar 15de uitgehuwelijkt aan slavenhandelaar: nieuw boek onthult wie vrouw was achter 's werelds bekendste glimlach

Koen Van De Sype

28/08/17 - 16u01 Bron: New York Post

© rv.

Haar ingehouden glimlach betoverde al ontelbare mensen, maar er hangt nog altijd een waas van mysterie over het verhaal achter een van de bekendste kunstwerken ter wereld. Volgens de meest gangbare hypothese zou ze Lisa Gherardini geweest zijn en een nieuw boek werpt nu meer licht op wie die vrouw eigenlijk was. En daaruit blijkt dat Mona Lisa niet veel redenen gehad zou hebben om te lachen.

Lisa werd geboren in het Italiaanse Firenze in juni 1479 en dat was een tijd dat jonge meisjes vaak werden uitgehuwelijkt aan oudere mannen. Dat zou ook haar lot worden. Toen ze amper 15 jaar was, werd ze de echtgenote van de prominente Florentijnse zakenman Francesco del Giocondo (30). En zakenman zou wel eens een te mooie omschrijving voor hem geweest kunnen zijn, als we de auteurs van 'Mona Lisa: The People and The Painting' mogen geloven.



Weduwnaar

Volgens Martin Kemp en Guiseppe Pallantri was de rijke weduwnaar betrokken in de slavenhandel. "Zijn familie had altijd slavinnen gekocht om het huishouden te doen en toen zijn vader stierf, moest hij zelf op zoek naar nieuwe meiden", klinkt het. "Hij kocht er regelmatig en meer dan hij zelf nodig had. Dat in combinatie met het grote aantal meisjes dat hij naar eigen zeggen "tot het christendom bekeerde", doet vermoeden dat hij betrokken was bij een heuse slavenhandel." Lees ook Sommigen zien een smartphone op deze muurschildering uit 1937, maar er is een verklaring

VIDEO: Indrukwekkend: in één beweging schildert deze artiest het lichaam van een draak

Abstracte kunstschilder Karl Otto Götz overleden

Dat was het huishouden waarin Lisa terechtkwam. Ze leefde er wel een bevoorrecht leven, als een vrouw van de hogere klasse "met een indrukwekkende kleerkast en heel wat juwelen". De tiener werd kort na haar huwelijk meteen zwanger en zou nog voor haar 26ste in totaal zes kinderen baren: drie zonen en drie dochters. Twee van hen stierven als kind.



Advocaat

Het is niet helemaal duidelijk hoe schilder Leonardo da Vinci precies met haar in contact kwam voor het maken van haar bekende portret. Wat we wél weten, is dat Leonardo's vader advocaat was en de man van Lisa een van diens cliënten. Da Vinci begon aan zijn meesterwerk in 1503 en zou er tien jaar aan werken om het te perfectioneren. Intussen leidde Lisa haar kleurrijke leven. Leonardo da Vinci. © rv.

Opmerkelijk: de rijke Gherardini's stuurden twee dochters naar het klooster en dat was iets wat normaal gezien de minder gegoede families deden om geen bruidsschat te hoeven betalen. Dochter Camilla trad in toen ze 12 jaar was en kreeg de naam 'zuster Beatrice'. Ze zat in hetzelfde klooster als twee zussen van Lisa - zuster Camilla en zuster Alessandra - en zeker die eerste bleek niet echt een rolmodel.



Compromitterend

Zuster Camilla werd een jaar na de intrede van zuster Beatrice immers betrapt in een compromitterende situatie. Volgens een openbare aanklacht drongen op 20 april 1512 "vier gewapende mannen met een ladder het klooster van San Domenico binnen" en daar werden ze opgewacht door twee nonnen. "De mannen raakten hun borsten aan en andere onderdelen van hun lichaam en maakten zich schuldig aan ontucht". Zuster Camilla en haar medeplichtige moesten voor de rechter verschijnen, net als twee andere zusters die "in extase" hadden toegekeken, "hun ogen vol van gelijkaardig verlangen". © YouTube.