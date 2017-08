IVI

22/08/17 - 15u28 Bron: Reuters

© Screenshot.

video De Japanse artiest Keisuke Teshima verovert het internet met zijn kunst. Met één borstel en in één beweging schildert de man het lichaam van een draak. De video waarin hij de traditionele techniek toepast, is ondertussen al meer dan twee miljoen keer bekeken. Teshima is een van de drie artiesten in de hele wereld die geld verdient met die speciale techniek.