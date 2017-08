Comics Station in Antwerpen-Centraal bereikt kaap van 50.000 bezoekers

Bewerkt door: aja

21/08/17 - 17u06 Bron: Belga

© Photo News.

Comics Station Antwerp, het rond stripfiguurtjes opgebouwde pretpark in het station Antwerpen-Centraal, heeft maandag zijn 50.000ste bezoeker ontvangen. Het pretpark opende begin april de deuren en wil op termijn groeien tot zowat 200.000 bezoekers per jaar.

"De kinderziektes waarmee we aanvankelijk kampten, zijn allemaal achter de rug en we zijn dan ook erg blij dat we zo snel deze kaap kunnen ronden", zegt CEO Wim Hubrechtsen. "Ons hoogseizoen moet eigenlijk zelfs nog beginnen, met de periode oktober-maart." Het indoor strippretpark telt een zestigtal attracties in zes themazones die telkens rond één bekende Belgische stripfiguur of -familie zijn opgebouwd: De Smurfen, Suske & Wiske, Jommeke, Lucky Luke, De Kiekeboes en Urbanus. Die laatste werkte zelf mee aan het ontwerpen van zijn themazone "Tollembeek". Een van de blikvangers van het pretpark is de hoogste indoorglijbaan ter wereld (22,5 meter). Comics Station moet de sterk onderbenutte zijde van het stationscomplex Antwerpen-Centraal aan het Kievitplein helpen heropleven.

Mijlpaal

De familie Horemans uit Balen had maandag de eer om het 50.000ste ticket te kopen. "We gaan hen bedelven onder pannenkoeken en ijsjes", aldus Hubrechtsen. "We zijn immers erg blij met deze mijlpaal, aan het einde van een succesvolle zomerperiode waarin we dagelijks open waren. In het najaar zijn we open op woensdag, zaterdag en zondag. We verwachten ook veel van evenementen rond Halloween, Sinterklaas en Kerstmis."



Comics Station Antwerp heeft volgens Hubrechtsen ook nog ruimte om uit te breiden. "Maar dat zal nog niet voor nu meteen zijn, want momenteel is alles nog als nieuw te ontdekken."