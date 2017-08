Enige kunstwerk op de maan is van Belg van 92

MATHIAS MARIËN EN CELIEN MOORS

5/08/17 - 04u00

© Benny Proot.

Daar stond Paul Van Hoeydonck dan te glunderen naast een astronaut in Knokke: 92 jaar oud,en de enige kunstenaar van wie er ooit eigen werk op de maan belandde. Intussen ligt zijn beeldhouwwerkje al 46 jaar ruimtestof te verzamelen.

© Benny Proot.

En of even in maanwagen 'Lunar Rover' zitten de kers op de taart is voor Paul Van Hoeydoncks carrière als kunstenaar. Al die fotografen deden hem wat als "een aap" voelen, al zal de gemiddelde Belg wat onbegrijpelijk opkijken bij het horen van zijn naam. A



l van jongsaf aan gefascineerd door ruimtevaart, sterren en de kosmos, maakt de Antwerpenaar sinds de jaren 50 en 60 furore met wat in kunstmiddens 'space art' genoemd wordt. Het heelal noemde Van Hoeydonck ooit zijn hof. Wat hij ook aan beeldende kunst maakt, beeldhouwwerken of schilderijen, de ruimte staat centraal. Ook nu nog, tot 10 uur per dag.



Al snel vergaarde Paul wereldwijd bekendheid, met exposities in binnen- en buitenland en een galerij in New York. Tijdens één van zijn tentoonstellingen in Washington ontmoette hij drie astronauten die later met de Apollo 15 richting maan zouden reizen. Zij vonden het idee om één van zijn kunstwerken mee te nemen richting ruimte, zo gek nog niet.



