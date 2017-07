Laatste nog vrij perceeltje aan kust Benidorm krijgt wel heel opvallend gebouw

Door: FT

29/07/17 - 17u55 Bron: El Mundo

De Delfin Tower zal eruitzien als een zeil van een boot en herbergt 44 luxe-appartementen. De toren wordt gebouwd op het laatst nog beschikbare perceel grond langs de kust van Benidorm. © Berga & González.

Benidorm, de Spaanse kuststad vol wolkenkrabbers of 'Manhattan in Spanje', voegt een nieuw flatgebouw toe aan haar skyline. Op het eerste gezicht niets nieuwswaardigs, want de Delfin Tower wordt slechts 100 meter hoog en zal dus overtroffen worden door haar buren die er met 200 meter bovenuit steken.



Het meest opvallende aan het nieuwe bouwsel wordt vooral de buitenkant, want het appartementsgebouw zal eruitzien als een gigantisch zeil van een boot. De constructie krijgt overigens een speciale textiellaag die bestaat uit teflon en moet dienen als een soort zonnescherm.



Nog opvallender: de building komt er op het laatste nog beschikbare stukje bouwgrond aan de, nu al overvolle, kustlijn. Op een toplocatie dan nog, want het gebouw zal verrijzen op de terreinen naast het mythische Gran Hotel Delfin, misschien wel het bekendste hotel van Benidorm. De Delfin Tower telt 22 verdiepingen en huist 44 luxe-appartementen. Elke flat heeft minimaal twee slaapkamers, maximaal vier. Onder de toren komen 59 parkeerplaatsen.



Aan het dromen van een tweede verblijfje? Voor een stekje hier betaal je tussen de 707.000 euro en 1,5 miljoen euro. Je krijgt er wel twee cadeautjes bij: een fiets én auto, beiden elektrisch.