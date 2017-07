Alice Cooper vindt kunstwerk van Andy Warhol terug tussen hoopje rommel

kv

Rockmuzikant Alice Cooper heeft tussen oude spullen in een opslagplaats een meesterwerk van Andy Warhol teruggevonden. Het kunstwerk, dat meer dan veertig jaar weggeborgen zat, kan miljoenen waard zijn.

Het gaat om een print van 'Little Electric Chair' op rode zijde uit Warhols 'Death and Disaster'-reeks. Het werk zat opgeborgen met tourmateriaal uit de jaren 1970. "Alice kreeg het als verjaardagsgeschenk, lang geleden in de jaren '70 toen nog niemand echt om Andy gaf - hij werd nog maar net bekend," vertelt Coopers manager Shep Gordon aan CNN.



Cooper en Warhol raakten in de jaren '70 bevriend in New York. "Het was in 1972 en Alice was naar New York verhuisd met zijn vriendin Cindy Lang," zei Gordon aan The Guardian. "Andy was een beetje een groupie en Alice ook. Ze hielden van beroemde mensen. Dus ze begonnen een relatie en trokken graag samen op." Lees ook Anita Pallenberg, sixties-icoon en ex van Keith Richards, overleden

Vage herinnering "Alles van die periode is erg vaag. Zoals ik later ontdekte, waren dingen waarvan ik toen dacht dat ze echt waren, niet echt." Shep Gordon Tijdens zijn optredens veinsde Cooper destijds dat hij geëlektrocuteerd werd in een stoel die identiek is aan de stoel op Warhols print. Het beeld is gebaseerd op een persfoto van 13 januari 1953 van een executiekamer in de Sing Sing-gevangenis, waar twee Amerikanen dat jaar geëxecuteerd werden omdat ze geheime informatie hadden doorgespeeld aan Rusland.



Het was Cindy Lang die een van de prints van Warhol wilde kopen als verjaardagsgeschenk voor Cooper. "Ik herinner me dat Cindy naar kantoor kwam en dat ze Alice (het schilderij van) de elektrische stoel voor zijn verjaardag wilde geven en (Warhols studio) zei dat ze er een kon hebben voor 2500 dollar. Dat is hoe ik het me herinner, maar alles van die periode is erg vaag. Zoals ik later ontdekte, waren dingen waarvan ik toen dacht dat ze echt waren, niet echt," bekent Gordon.



Ook Alice Coopers herinneringen van die periode zijn niet meer al te helder. Hij liet zich opnemen voor een alcoholverslaving en verhuisde van New York naar Los Angeles. "Alice zegt dat hij zich herinnert dat hij een gesprek had met Warhol over de prent. Hij denkt dat het gesprek echt was, maar hij kan niet zweren dat het zo was," aldus Gordon.

Opgerold Na de tournee werd het werk opgeborgen. Vier jaar geleden kwam het terug ter sprake, tijdens een etentje van Gordon met Ruth Bloom, een bekende kunsthandelaar in LA. Zij vertelde dat een werk van Warhol recent veel geld had opgebracht en toen Gordon haar vertelde dat Cooper een 'Little Electric Chair' had, raadde Bloom hem aan om het te werk zoeken.



"Alices moeder herinnerde zich dat het werd opgeborgen, dus we gingen het zoeken en vonden het opgerold in een buis," aldus Gordon.