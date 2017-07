Zelfs de snor van Salvador Dalí is 28 jaar na zijn dood nog intact

LVA/TT

Spanje Het lichaam van de surrealistische Spaanse kunstenaar Salvador Dalí is gisterenavond opgegraven voor een vaderschapstest, 28 jaar na zijn dood. Een Spaanse rechtbank beval de test in juni. Er werden onder andere monsters van haren, tanden, nagels en botten genomen van het lichaam. Het lichaam bleek volgens aanwezigen nog in perfecte staat, zelfs Dalí's snor werd bewaard.

Een kist wordt het Dali-museum in Figueras binnengebracht, waar Dali gisteren is opgegraven.

De kist waarin Dalí zich bevindt werd omstreeks 22.20 uur geopend. Volgens de burgemeester van Figueras was het lichaam van Dalí in goede staat en goed geconserveerd. De gerechtelijke artsen waren ongeveer vijf uur bezig met het nemen van de monsters.



Ook volgens Lluis Peñuelas Reixach, secretaris-generaal van de Dalí-stichting, was het lichaam nog in goede staat. "Zoals u weet werd het lichaam gebalsemd en gemummificeerd. Ook zijn snor is daarbij bewaard gebleven, ze bevond zich nog altijd in de typische 'tien na tien'-positie.



Dalí stierf in 1989 aan hartfalen, op de leeftijd van 84 jaar. Er werd aangenomen dat hij geen kinderen had. Maar een 61-jarige Spaanse vrouw uit Girona, wier naam niet bekendgemaakt werd door de rechtbank, overtuigde de rechter ervan dat Dali moest worden opgegraven om na te gaan of zij de dochter is van de kunstenaar.



Geheime affaire met huishoudster

De vrouw, die tarotkaarten leest, zegt sinds 2007 dat ze een kind is van Dalí. Als ze erkend wordt als zijn dochter, zou ze delen van zijn eigendom en rechten op zijn kunst in handen kunnen krijgen.



Ze zegt dat haar moeder als huishoudster voor Dalí werkte en dat de twee halverwege de jaren 50 een geheime affaire hadden. Dalí was toen getrouwd met zijn muze Gala. De rechter wil op 18 september uitspraak doen in de vaderschapszaak.



Het gebalsemde lichaam van Dalí ligt tussen zijn kunstwerken begraven onder de glazen koepel van zijn theater-museum in de stad Figueres, in de regio Catalonië. Hij ligt onder twee stenen blokken die elk 1,5 ton wegen, aldus het stadsbestuur. Aan de opgraving kwamen dan ook technici en bouwvakkers te pas.



De stichting Gala Salvador Dalí is niet blij met de opgraving maar troost zich met de gedachte dat de kunstenaar weer in vrede kan rusten. "Dit was een zeer ongemakkelijke situatie voor de stichting en het heeft ons allen zeer treurig gemaakt. En niet alleen ons maar vele mensen die van Salvador Dalí hielden", zei secretaris Lluís Peñuelas.