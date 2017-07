100.000 mensen hebben een UiTPAS

Bewerkt door: ESA

12/07/17 - 18u04 Bron: Belga

Met de UiTPAS kun je onder andere naar Theater aan Zee, waar Arno (links) en Toots Thielemans (rechts) in 2009 samen optraden. © photo news.

Momenteel hebben al meer dan 95.000 personen verspreid over een 30-tal Vlaamse Gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een UiTPAS. 52 procent onder hen beschikt over een dergelijke pas met kansentarief. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Cultuurminister Sven Gatz op een schriftelijke vraag van Bert Moyaers (sp.a).

Het principe gaat als volgt: door deel te nemen aan een activiteit van een deelnemende vrijetijdsorganisatie kun je UITPunten verzamelen. Vervolgens kan je die punten omruilen voor een voordeel naar keuze. Mensen in armoede kunnen bij elke UiTPASactiviteit genieten van speciale kortingen of reductietarieven.



Het project werd gelanceerd om participatiedrempels voor vrijetijdsactiviteiten te verlagen in de cultuur-, jeugd- en sportsector. In 2012 was UiTPAS nog een proefproject in Aalst en omringende gemeenten, maar ondertussen is het uitgebreid naar onder andere Brussel en Gent.





Volgens UitinVlaandere kreeg de 7-jarige Kaat de 100.000ste UiTPAS twee weken geleden.