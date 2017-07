Fotograaf trekt drie dagen door snikhete woestijn om op verboden Russisch militair domein te raken. En daar maakt hij adembenemende beelden

Koen Van De Sype

9/07/17 - 11u02 Bron: Eigen berichtgeving

© Bob Thissen .

video Hij moest er met zijn team 12 uur voor vliegen, 1.200 kilometer voor rijden door een desolate woestijn en daarna nog eens honderden kilometers offroad, opletten dat hij niet op kraaienpoten reed en zelfs wegduiken toen op zeker moment een geweersalvo weerklonk. Maar het was het waard, als we hem mogen geloven. De Nederlandse fotograaf Bob Thissen heeft een passie voor verlaten en verboden locaties en is net terug van een expeditie naar een zwaar bewaakt Russisch militair domein in Kazachstan. En hij slaagde erin om daar adembenemende beelden te schieten.

De expeditie vond midden mei plaats en Thissen heeft er nu een compleet verslag van gemaakt. Hij verzamelde een team van drie mensen rond zich. Dat bestond uit de Vlaming Frederik Sempens uit Lovenjoel bij Bierbeek en twee Denen. "Dat was al een eerste horde. Het was niet eenvoudig om mensen zo gek te krijgen om met me mee te gaan. De missie was best gevaarlijk, want in Rusland raak je net iets makkelijker in de cel dan hier. Ik heb voor mijn vertrek echt afscheid genomen van mijn dierbaren, want ik wist oprecht niet of ik wel zou terugkomen." (lees hieronder verder)



Seksmuseum

Waarom hij het dan toch deed? "Ik leef daarvoor", lacht hij. "Ik reis al tien jaar de wereld rond op zoek naar verlaten plaatsen waar het net is of de tijd stil is blijven staan. Waar niemand nog komt of dúrft te komen. Van vervallen kastelen, leegstaande ziekenhuizen tot een gesloten seksmuseum: niets is te gek. Maar dit was met voorsprong wel het spannendste avontuur dat ik al aanging. Het is een kick om je aan zoiets te wagen. Ik zoek het echt op."



Na hun vliegreis naar Kazachstan reden ze drie dagen door de woestijn om bij de legerbasis te komen, een plek waar nog nooit een buitenlander een voet had gezet. Het complex staat leeg, maar wordt nog altijd streng bewaakt door Russische militairen. "Het begon al te schemeren toen we op het einde van de derde dag arriveerden. We zagen een beetje verderop een auto voorbijrijden en doken weg toen plots geweerschoten weerklonken."



Verschansen

Het laatste stuk legden ze te voet af. "Uiteindelijk raakten we binnen en we verschansten ons meteen, want het werd al snel duidelijk dat er druk gepatrouilleerd werd", gaat hij verder. (lees hieronder verder) © Bob Thissen.

De fotograaf had zijn huiswerk gemaakt en hij wist dat er in een van de loodsen twee spaceshuttles moesten liggen, die een aardig beeld konden opleveren. "Kopieën van de toestellen waarmee de Amerikanen de ruimte in gingen vorige eeuw. Ze dateren nog uit de tijd van de ruimtewedloop. We moesten omzichtig te werk gaan om niet ontdekt te worden. Terwijl telkens twee teamleden op de uitkijk lagen op het dak, gingen we met zijn tweeën naar binnen. En we kregen waar voor ons geld", aldus de fotograaf. (lees hieronder verder) © Bob Thissen. © Bob Thissen. © Bob Thissen. © Bob Thissen.

In een van de loodsen lag een bijna complete ruimteshuttle. "Ik vermoed dat die voor 80 procent was afgewerkt", klinkt het. "Er was ook een toestel dat daadwerkelijk in de ruimte was geweest. Ik wilde graag nog een ander loods checken, waar een raket lag. En daarvoor heb ik het risico genomen om er op klaarlichte dag heen te sluipen, terwijl de militaire politie rondliep. Dat was wel heftig." (lees hieronder verder) © Bob Thissen. © Bob Thissen.