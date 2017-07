Schrijver Stefan Hertmans valt ook in Zwitserland in de prijzen

Bewerkt door: ib

7/07/17 - 04u00 Bron: Belga

Stefan Hertmans. © anp.

De Belgische schrijver Stefan Hertmans is ook in Zwitserland in de prijzen gevallen met zijn gevierde roman 'Oorlog en Terpentijn'. De 66-jarige auteur heeft de Spycher literatuurprijs gewonnen in Loèche-les-Bains.