Zadie Smith, Max Porter en Juli Zeh maken kans op Europese literatuurprijs 2017

28/06/17 - 23u48 Bron: Belga

De Britse schrijfster Zadie Smith maakt kans op de Europese Literatuurprijs. © epa.

De Hongaarse auteur László Krasznahorkai, de Italiaanse Margaret Mazzantini, de Britten Max Porter en Zadie Smith, en de Duitse Juli Zeh zijn geselecteerd voor de shortlist van de Europese Literatuurprijs 2017. Dat is deze avond bekendgemaakt in Spui25 in Amsterdam. De prijs is een bekroning voor de beste hedendaagse Europese roman die in 2016 in Nederlandse vertaling is verschenen.