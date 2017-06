David Grossman wint Man Booker International Prize

Bewerkt door: ib

15/06/17 - 02u30 Bron: Belga

David Grossman met zijn boek 'Komt een paard de kroeg binnen'. © afp.

De Israëlische auteur David Grossman heeft in Londen voor zijn boek 'Komt een paard de kroeg binnen' de prestigieuze Man Booker International Prize gewonnen. De Vlaming Stefan Hertmans maakte met 'Oorlog en Terpentijn' deel uit van de longlist voor de prijs, als eerste Belgische auteur ooit, maar haalde de shortlist niet.

De Man Booker International Prize bekroont een buitenlands werk dat in het Engels werd vertaald en in het Verenigd Koninkrijk werd uitgegeven. Het gaat om een van de meest prestigieuze literaire prijzen ter wereld, en het is de eerste keer dat een Israëlische auteur de prijs krijgt.



Grossmans boek, waarin hij na de dood van zijn zoon tijdens zijn militaire dienst in Libanon een pijnlijk portret schetst van de Israëlische samenleving, werd door de Britse Jessica Cohen vertaald. De jury sprak van een "indrukwekkende" vertaling.



Ambitieuze koorddansact

"David Grossman heeft geprobeerd een roman te schrijven die een ambitieuze koorddansact is, en hij is daar op een spectaculaire manier in geslaagd", aldus juryvoorzitter Nick Barley. "'Komt een paard de kroeg binnen' zet de gevolgen van verdriet in de schijnwerpers, zonder enige sentimentaliteit. Het hoofdpersonage is uitdagend en vol gebreken, maar ook volledig overtuigend. We waren overweldigd door Grossmans bereidheid om emotionele en stijlgerelateerde risico's te nemen: elke zin, elk woord telt in dit sublieme voorbeeld van de schrijversambacht."



Grossman werd in 1954 geboren in Jeruzalem. Hij beschrijft in zijn boeken het leed van zowel de Israëliërs en de Palestijnen. Zijn boeken werden in 30 talen vertaald.



De winnaar van de Man Booker International Prize krijgt 50.000 Britse pond (ongeveer 57.000 euro). Het bedrag moet wel eerlijk verdeeld worden tussen schrijver en vertaler.



Eerste Belgische auteur op longlist

Dit jaar haalde Stefan Hertmans de longlist van de prijs, met zijn oorlogsroman "Oorlog en Terpentijn". Het was de eerste keer dat een Belgische auteur het schopte tot de longlist van de Man Booker International Prize, die pas sinds 2015 is opengesteld voor auteurs die geboren zijn buiten het Gemenebest.



Vorig jaar ging de prijs naar de Zuid-Koreaanse auteur Han Kang, voor haar roman "De vergetariër".