Nieuw boek van Lord of the Rings-auteur Tolkien na 100 jaar in de rekken

1/06/17 - 16u24

JRR Tolkien. © ap.

'Beren en Lúthien'. Zo heet het boek van 'Lord of the Rings'-auteur JRR Tolkien dat sinds vandaag in de winkel ligt. Dat laatste is opmerkelijk, want Tolkien schreef het boek honderd jaar geleden, vlak na de Eerste Wereldoorlog.

De beroemde schrijver overleed in 1973, het boek is geredigeerd door zijn zoon Christopher (97). Hij maakte hierbij gebruik van drie verschillende versies die zijn vader door de jaren heen schreef. Eerder redigeerde Christopher al 'De Silmarillion', dat in 1977 werd uitgebracht, en 'De Kinderen van Hurin', gepubliceerd in 2007.

Aragorn en Arwen Centraal in het nieuwe boek staan de jongeman Beren en zijn geliefde Lúthien. Ze hebben een onmogelijke liefde: Beren is een sterfelijke man, Lúthien een onsterfelijke elf. Hun romance ligt ten grondslag aan de liefde tussen Aragorn en Arwen uit 'In de ban van de ring'.



Het verhaal zou zijn gebaseerd op Tolkiens eigen liefdesleven. Alleen werd de auteur niet verliefd op een elf, maar op een 'oudere vrouw'. Tolkien viel op zijn 16de als een blok voor de 19-jarige Edith. Hij wilde met haar trouwen, maar mocht dat niet van zijn voogd. © Rv.

En ze leefden nog lang en gelukkig? Uiteindelijk trouwde Tolkien toch met de liefde van zijn leven en werden ze samen oud. Of Beren en Lúthien hetzelfde gelukkige lot treft, zal blijken in het boek. Dat het verhaal heel veel betekende voor de schrijver, blijkt uit de grafsteen die hij deelt met zijn vrouw op Wolvercote Cemetery in Oxford. De namen Beren en Lúthien staan erin gegraveerd