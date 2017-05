Oeps: muurschildering van Herr Seele of Kamagurka per ongeluk overschilderd

Door: FT

31/05/17 - 14u39 Bron: Haarlems Dagblad & NOS

Herr Seele poseert fier met zijn Cowboy Henk-bier. De stripfiguur siert ook een van de witte muren van museum De Hallen in Haarlem. © Stefanie Reynaert.

nederland In een museum in het Nederlandse Haarlem zou een werk van Kamagurka of Herr Seele per ongeluk overschilderd zijn. Een medewerker zag de muurtekening aan voor een vlek en haalde een kwast boven. Dat meldt het Haarlems Dagblad. Het voorval vond al enkele weken geleden plaats, maar raakte nu pas bekend omdat iemand uit de biecht klapte.

In museum De Hallen vindt een zomerexpo plaats en dus werden de smetteloos witte muren van gebouw De Vleeshal onder handen genomen door verschillende kunstenaars, waaronder Kamagurka en Herr Seele. Een van de wanden is getooid met de surrealistische stripfiguur Cowboy Henk, Herr Seele schilderde op een muur aan een trappenhuis nog een ander werk.



De kunstwerken moeten bij één museummedewerker echter niet in de smaak gevallen zijn, want plots bleek een van de muren overschilderd. Om welk werk van welke (Vlaamse) kunstenaar het gaat, wil het museum niet kwijt. Het wil eerst met de gedupeerde schilder samenzitten om te kijken hoe ze dit het best kan oplossen.



Het incident gebeurde al enkele weken geleden, maar werd nu pas bevestigd door een woordvoerder van het Frans Hals Museum, waar De Hallen onderdeel van is. Volgens het Haarlems Dagblad zou een gefrustreerd verenigingslid uit de biecht geklapt hebben. "De zaak wordt door de museumleiding met de mantel der liefde bedekt, maar ik vind het een schande. Diegene die dit heeft gedaan, zou op staande voet ontslagen moeten worden ontslagen", zegt de betrokkene aan de Nederlandse krant.



Voorlopig is het nog onduidelijk wie de vernieling op zijn geweten heeft en hoe de vergissing is kunnen gebeuren. Het museum is wel een onderzoek gestart.