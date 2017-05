Kunstveiling brengt 156.000 euro op voor hiv-onderzoek

bewerkt door: sam

28/05/17 - 18u36 Bron: Belga

Een kunstveiling in het Gentse S.M.A.K. bracht gisteravond minstens 156.000 euro op. De opbrengst gaat naar 'HIV Ontrafelen', de onderzoeksgroep verbonden aan het UZ Gent onder leiding van prof. dr. Linos Vandekerckhove en dr. Anne-Marie Bogaert. Topwerk was dat van Berlinde De Bruyckere, dat voor 25.000 euro onder de hamer ging.

"Met wekelijks 25.000 nieuwe seropositieven wereldwijd blijft hiv het meest dodelijke virus ter wereld. Onderzoek naar hiv-genezing blijft daarom levensnoodzakelijk, en onderzoek vraagt geld", zeggen de artsen van de onderzoeksgroep.



Initiatief

Bezieler achter het project is kunstenaar Willem Cole, die de kunstenaars en hun werken voor deze veiling bij elkaar bracht. Philippe Van Cauteren, artistiek directeur van het S.M.A.K., is peter van het initiatief. Zowat 70 kunstenaars schonken elk een werk dat onder de hamer ging. Onder hen bekende namen als Dirk Braeckman, Berlinde De Bruyckere, Dan Van Severen, Jan Van Imschoot, Paul Robbrecht, Thierry De Cordier en Michael Borremans.



Beter dan verwacht

"Van de 72 werken werden er 59 geveild per opbod", zegt Vandekerckhove. "Een paar mensen kwamen te laat en achteraf zijn er nog drie verkocht aan het startbod. We kregen nadien ook nog enkele biedingen waardoor we denken uiteindelijk boven de 160.000 euro te zullen uitkomen. Dat is ver boven onze verwachtingen. Zeker omdat het zo warm was, hadden we schrik dat veel mensen zouden afhaken. En wat mij ook geraakt heeft, is dat kunstenaars van elkaar kochten. Ze schonken dus niet enkel een werk, maar droegen nog eens extra een centje bij door werk van collega's te kopen."



Prachtig

Ook Philippe Van Cauteren heeft de avond erg gesmaakt. "Prachtig engagement, in het bijzonder van Willem Cole, hij behoeft een aparte vermelding. Maar dank aan iedereen die bijdraagt om mee hiv te ontrafelen, tot het ontrafeld is."