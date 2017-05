Amerikaanse schrijver Denis Johnson (67) overleden

IB

27/05/17 - 23u50 Bron: Belga

De Amerikaanse schrijver Denis Johnson is overleden. Dat melden Amerikaanse media. Johnson, die beschouwd wordt als een van de briljantste auteurs van zijn generatie, schreef onder meer het bekroonde 'Tree of Smoke'. Hij overleed woensdag in Californië op 67-jarige leeftijd aan leverkanker.