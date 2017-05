Jeroen Olyslaegers wint Fintro Literatuurprijs met 'Wil'

avh

14/05/17 - 17u10 Bron: Belga

Jeroen Olyslaegers nam zijn prijs in ontvangst in Gent. © belga.

Jeroen Olyslaegers heeft de Fintro Literatuurprijzen gewonnen met zijn roman 'Wil'. Dat is vandaag bekendgemaakt in de Handelsbeurs in Gent. Olyslaegers won zowel de prijs van de vakjury als die van de lezersjury.

