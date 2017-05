Bill Clinton werkt aan thriller: 'The President is Missing'

kv

8/05/17 - 21u31 Bron: ANP

Bill Clinton en James Patterson © ap.

Bill Clinton werkt met thrillerauteur James Patterson aan een roman. Het verhaal zal gaan over een zittende president. Verder zijn er nog weinig details bekend over het fictiedebuut van de voormalige president van de Verenigde Staten, meldt Variety.

Van Clinton is bekend dat hij een voorliefde heeft voor mysteries en thrillers en dat is de specialiteit van James Patterson, dus zal het genre van het boek niet moeilijk te raden zijn.



"Werken aan een boek over een zittende president - met behulp van wat ik weet over het werk, het leven in het Witte Huis en de manier waarop Washington werkt, is heel leuk geweest," zei Clinton in een verklaring. "En het is geweldig om met Jim te werken. Ik ben al jarenlang een fan van hem."



"Ik ben een verhalenverteller, en de kennis van president Clinton maakt het voor ons mogelijk om een heel interessant verhaal te vertellen", voegt James Patterson toe.



'The President is Missing' komt uit in juni 2018 en zal worden uitgegeven door zowel de uitgever van Bill Clinton als die van James Patterson.