Banksy tackelt brexit met nieuw imposant kunstwerk in Dover

Door: redactie

8/05/17 - 12u41 Bron: The Independent, The Guardian

© reuters.

De wereld is een Banksy rijker. Naast de A20, in de buurt van de ferryhaven van Dover, is er dit weekend een nieuw opmerkelijk kunstwerk van de streetartkunstenaar verschenen: met hamer en beitel verwijdert een werkman een van de twaalf sterren op een Europese vlag.

© reuters. © reuters.

Vertegenwoordigers van de kunstenaar hebben aan de Britse krant The Independent bevestigd dat het wel degelijk om een authentieke Banksy gaat. Ze verwijzen daarbij ook naar de officiële Instagramaccount van Banksy.



De timing van de mural is mogelijk niet toevallig. Gisteren werd de pro-Europese links-liberaal Emmanuel Macron verkozen tot nieuwe president van Frankrijk. Hij had tijdens de verkiezingscampagne al geopperd dat de brexitonderhandelingen niet gemakkelijk zullen worden voor het Verenigd Koninkrijk.



Banksy, die zijn identiteit steeds geheim heeft kunnen houden, staat bekend om zijn politiek geëngageerd werk. In de Jungle van Calais maakte hij in 2015 bijvoorbeeld een kunstwerk met Apple-oprichter Steve Jobs als vluchteling. Jobs' vader was inderdaad een Syrische immigrant. Recent opende Banksy ook een gastenhuis in Bethlehem, Walled Off Hotel, met "het slechtste uitzicht ter wereld": de Israëlische scheidingsmuur.