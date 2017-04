Origineel ontwerp embleem Belga-sigaretten geveild voor 5.200 euro

EB

28/04/17 - 17u15 Bron: Belga

'Miss Belga' sierde vanaf 1925 de sigarettenpakjes van het Belgische merk. © afp.

Het originele ontwerp voor de reclame van de Belga-sigaretten, de zogenaamde 'Miss Belga', van kunstenaar Leo Marfurt is vandaag op een veiling voor 5.200 euro verkocht. Dat heeft expert Johan Devroe van veilinghuis The Romantic Agony gemeld.

De schildering van 15,5 cm bij 17 cm stelt de bekende Belga-vrouw voor, met zwarte hoed en sjaal in de kleuren zwart, geel en rood. Het werk werd bij The Romantic Agnoy aangeboden, samen met ander werk van de Belgisch-Zwitserse artiest Leo Marfurt. Het betreft een van de eerste originele ontwerpen van 'Miss Belga'. Zij sierde vanaf 1925 de sigarettenpakjes van het Belgische merk. Het originele schilderij werd aangeboden aan 1.000 euro en haalde uiteindelijk 5.200 euro.



De beeltenis stelt de Antwerpse Paula Colfs-Bollaert voor. De maker, Leo Marfurt, lanceerde zijn eigen reclamebureau in Brussel en werkte niet enkel voor de sigarettenfabrikant maar ook voor het automerk Minerva. Het befaamde portret is onderdeel van een collectie van 151 publicitaire beeltenissen van Leo Marfurt.