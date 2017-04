Bob filmt spookachtige en verlaten plekken: "Ik ben echt al báng geweest"

Koen Van De Sype

video Hij is al onder schot gehouden, achtervolgd door honden, opgepakt door de politie en voor de rechter moeten verschijnen: Bob Thissen (31) heeft iets over voor zijn hobby. En die is heel bijzonder. Al tien jaar reist hij de wereld af op zoek naar spookachtige, verlaten en verboden plekken, waar het vaak lijkt of de tijd stil is blijven staan. En dat is niet zonder gevaar. "Maar dat is net het avontuur."

"Ik reis al tien jaar de wereld rond op zoek naar plaatsen waar niemand nog komt of dúrft te komen", vertelt de man uit het Nederlandse Heerlen. "Ik ben ook al in vervallen kastelen geweest, op afgedankte marineschepen en in een gesloten seksmuseum. Mijn collectie telt intussen meer dan 200.000 foto's en filmpjes. Het begon eigenlijk als kind met het uithalen van kattenkwaad en het opzoeken van verboden plekken. Toen ik fotografie ging studeren in Genk, ben ik dat ook beginnen te registreren."



En hij doet nog meer. Want alsof de locaties op zich al niet spookachtig genoeg zijn, bewerkt hij zijn beelden zodat ze soms recht uit een horrorfilm lijken te komen. "Daar gebruik ik een speciale techniek voor", zegt hij. "Die heet 'Stop-Motion' en daarbij plak ik een hele reeks foto's achter elkaar, zodat het lijkt of er zich iets afspeelt op die verlaten plaatsen. Een oude rolstoel lijkt uit zichzelf te bewegen, bijvoorbeeld. Of er verschijnen vreemde schaduwen op de muur." (lees hieronder verder) Gaya Land in Zuid-Korea sloot in 2011 door een gebrek aan bezoekers. De achtbaan is al helemaal dichtgegroeid. © Bob Thissen. Doktersmateriaal in een verlaten ziekenhuis in Japan. © Bob Thissen.

De locaties vindt hij door het internet af te surfen. "Ik loop lijsten van steden af om de beste plekken te vinden. Het is altijd een avontuur: zal ik er raken? Zal ik betrapt worden? Zo vertrek ik over enkele weken naar Kazachstan, waar ik een Russisch militair domein wil binnendringen. Daar zal ik hem wel ferm knijpen, maar dat vind ik net leuk", lacht hij.



Zijn droom is om ooit naar de spookstad Varosha te trekken, op het eiland Cyprus. Veertig jaar geleden was dat nog een mondaine badplaats, met parelwitte zandstranden aan een turkooizen zee. Maar ze werd in 1974 hals over kop verlaten tijdens de Turkse invasie. Het Turkse leger sloot alles af en sindsdien staan de hotels en de restaurants er leeg en troosteloos bij. (lees hieronder verder) Om deze afgedankte Franse oorlogsbodem te bezoeken, moest Bob de marine te vlug af zijn. © Bob Thissen. Dit Amerikaanse theater uit 1922 staat leeg sinds 1975. De met warme rode stof beklede stoelen zijn een aandenken aan de vervlogen glamour. © Bob Thissen.