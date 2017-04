Kunstenaar eist verwijdering van 'Fearless Girl' op Wall Street wegens imagoschade

maaike van den cruyce

13/04/17 - 13u22 Bron: BBC, The Times

Het meisje staart the 'Charging Bull'kordaat aan. © ap.

New York Arturo Di Modica is de kunstenaar achter de metalen stier 'The Charging Bull' die zich op Wall Street bevindt. De stier was al jaren het enige standbeeld op Wall Street, maar sinds een maand krijgt het concurrentie van een tenger bronzen meisje. Het meisje, 'The Fearless Girl', staat de stier in een ietwat sterke houding aan te staren. Di Modica vindt dit niet kunnen en eist dat het beeld verwijderd wordt: "Het is een vorm van vandalisme", concludeert hij.

Gisteren sprak de Italiaanse kunstenaar in de gemeenteraad zijn ergernis uit over het standbeeld van 'The Fearless Girl'. Het kleine bronzen meisje werd een maand geleden op het plein van Wall Street geplaatst als symbool voor de Internationale Vrouwendag. Ze heeft een kort golvend rokje aan en staart met de handen op de heupen de bronzen stier aan. Het meisje lokte al snel een menigte vrouwen die foto's namen in dezelfde houding.



Daarna volgde er een petitie met de vraag of het standbeeld tot volgend jaar zou kunnen blijven staan. Bill de Blasio, burgemeester van New York, keurde de aanvraag goed. Dit was tot grote verbazing van de kunstenaar van de bronzen stier die pleit voor een verwijdering van het meisje op Wall Street. Lees ook Optimisme op Wall Street houdt aan © ap.

Wall Street crash

Di Modica is een 76-jarige kunstenaar, afkomstig uit Sicilië, die in 1973 in New York terecht kwam. Daar werkte hij aan het standbeeld van 'The Charging Bull' als reactie op de neergang van de Wall Street-crisis, 14 jaar later. De 3,4 meter hoge stier diende als talisman voor de New Yorkse bevolking. Wanneer het beeld in 1989 klaar was, plaatste hij rond de kerstperiode de stier met de hulp van een hefttruck en zo'n 50 vrienden op het Wall Street plein. "Het was een kerstcadeau", vertelde hij de bevolking.