Marvel Comics doet politiek debat oplaaien met X-men stripverhaal

maaike van den cruyce

11/04/17 - 15u09 Bron: BBC, Facebook

De superhelden uit de X-men Gold serie © Facebook.

Indonesië Marvel Comics moet zich verontschuldigen, omdat in de recentste 'X-men Gold comic' een politieke boodschap over Indonesië verborgen zat. Bepaalde elementen in de strip verwijzen naar de 'moslimhaat' van de gouverneur van Jakarta, beter gekend als Ahok. De auteur, Ardian Syaf, zelf van islamitische afkomst, zegt dat hij een politiek beeld wilde schetsen en het niet de bedoeling was om haat te verspreiden.

Het werk van freelancer Ardian Syaf wordt op sociale media bestempeld als hypocrisie en haat tegenover de Indonesische politiek. Sommigen zien er ook een anti-Joodse houding in, als verwijzing naar de anti-islam-politiek van gouverneur 'Basuki Tjahaja Purnama' (Ahok). Entertainmentbedrijf Marvel verklaart niet op de hoogte te zijn van de plannen van de freelancer en zou de editie uit de rekken hebben gehaald.

"Sex-appeal uit een potlood": Fanny krijgt eigen reeks

Gouverneur Basuki Tjahaja Purnama ligt onder vuur voor anti-islam uitspraken. © reuters. Verwijzingen

De Indonesische gouverneur Ahok, wordt momenteel vervolgd voor belediging van de islam en de Koran. Naar zijn uitingen tegen de moslimgemeenschap wordt twee maal verwezen in de comic. In de Marvel-strip is er een metaalachtige Russische mutant te zien die een T-shirt draagt met de symbolen 'QS 5:51'. Dit is een verwijzing naar een hoofdstuk in de Koran dat weergeeft dat moslims joden en christenen niet als hun leider moeten zien. Het getal van het hoofdstuk zou ook verschillende keren terugkomen in de strip.



De tweede verwijzing bevindt zich bij mutant Kitty Pride die vecht met een menigte op straat. Op de muur van de straat staat het getal 212 geschreven. Veel lezers zien dit als een verwijzing naar het grootste protest ooit tegen gouverneur Ahok. Dit protest werd georganiseerd door moslimorganisaties.

Grote controverse

Freelance auteur Ardian Syaf reageerde reeds op sociale media. "Stop met klagen en haatberichten te verspreiden. Mijn carrière is voorbij nu. Het is het gevolg van mijn daden. Mijn excuses voor alle controverse. 'May God bless you all'." Door zijn reactie kwam er ook een debat op gang over vrije meningsuiting. "Mensen zijn vrij om te zeggen wat ze willen en schrijvers zijn vrij om uit te drukken wat ze willen." Dit standpunt plaatste een Facebookgebruiker, geschreven in het Indonesisch, online. An X-Men comic has ignited heated political debate in Indonesia. https://t.co/BfVkTBMWmd pic.twitter.com/g0XfDV9DHL — BBC News (World) (@BBCWorld)