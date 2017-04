"Sex-appeal uit een potlood": Fanny krijgt eigen reeks

Nadine Van Der Linden

11/04/17 - 06u00

Eind jaren 90 heeft Playboy haar voorgesteld om naakt te poseren, doch dat heeft ze geweigerd. Maar voor de rest heeft Fanny Kiekeboe haar sexappeal nooit verstopt, en nu is ze groot geworden: morgen ligt haar eigen reeks, Fanny K, in de rekken. Wat hééft dat blondje toch?

'Moordgriet', zo heet het album waarmee 'Fanny K' morgen uitpakt. In deze volwassen spin-off draagt Fanny geen wit T-shirt waaronder twee pronte borstjes zitten, zoals de Kiekeboe-dochter in het geheugen zit, maar een beige trenchcoat. Het verhaal: een vriendin van haar is vermoord, Fanny zoekt de dader. De nieuwe reeks is van de hand van Toni Coppers en tekenaar Jean-Marc Krings, want geestelijke vader Merho (68) blijft doen wat hij al 40 jaar goed doet: de familie Kiekeboe tekenen. Maar fier dat zijn dochter nu de vleugels uit slaat? O ja.



Guitig

"Fanny is voor het eerst op de pagina's van Het Laatste Nieuws verschenen, waar de strip vanaf 1977 liep", blikt hij terug. "Aanvankelijk had ze kleinere borsten dan nu, gewoon omdat de borsten van de gemiddelde Vlaamse vrouw toen nog kleiner waren dan vandaag. Ze droeg ook geen beha, naar de mode van de jaren 70. De blonde haren hadden wat meer krul. Ze was wat magerder. Maar de rest is gebleven zoals toen", aldus Merho. "Aan haar mond heb ik het hardst gewerkt. Aanvankelijk had ze volle lippen, maar zo toonde ze minstens 20 jaar, terwijl ik een meisje van 18 wou - ze woonde tenslotte nog thuis. Toen heb ik haar mond dunner gemaakt, en voilà: guitig. Een wespentaille erbij, een ronde poep, een strakke kaaklijn, grote ogen: het is een beetje een karikatuur. Maar af en toe zie ik wel eens een meisje lopen waarvan ik denk: 'Dat is precies Fanny.'"



