Zeldzame Kuifje-tekening voor 753.000 euro geveild in Parijs

Een zeldzame illustratie van Kuifje uit het album 'Kuifje in Amerika' is zaterdag in Parijs voor 753.000 euro onder de hamer gegaan. Dat heeft het veilinghuis Artcurial meegedeeld.

De originele illustratie - op het formaat 21x15 cm - is een van de vier gekleurde buitentekstplaten bij het zwart-witalbum uit 1937. De tekening toont Kuifje, met een revolver in zijn rechterhand, die rechtstaat op de opstaptrede van een taxi die met grote snelheid door Chicago raast. "Het gevoel voor perspectief en de weergave van de snelheid tonen het talent van Hergé aan", vermeldt het veilinghuis.