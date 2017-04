Tweede editie Crystal Ship stelt vandaag achttien nieuwe werken voor: wees klaar om versteld te staan

Leen Belpaire

Vandaag wordt The Crystal Ship 2017 voorgesteld aan het grote publiek. Bezoekers kunnen zich vergapen aan achttien nieuwe, grote kunstwerken in het Oostendse straatbeeld. Gisteren werd er nog druk gewerkt, maar wij schotelen u toch graag onze vijf favoriete werken voor. Van kleurrijke abstractie tot een realistische ode aan Oostende: bereid u voor om versteld te staan.

De kunstwerken van de tweede editie blijven net zoals die van vorig jaar permanent in Oostende. Vandaag is de feestelijke opening en wordt de vernieuwde fiets- en wandeltocht gelanceerd. Die route loopt langs alle kunstwerken van beide edities. Iedereen is vandaag welkom op het Achturenplein waar je een routeplannetje krijgt. Studio Brussel zendt live uit en daarna zijn er twee optredens. Om 17.20 uur brengt het Gentse trio Big Whoop 'da funk' naar Oostende. Om 19.45 uur laat Manngold zijn avant-gardegeweld los op het publiek.

De averechtse kijk van Bosoletti Wie op het Achturenplein naar het werk van de Argentijn Bosoletti staart, zal zich afvragen waarom de kleuren zo vreemd zijn. Maar zet het beeld in negatief, en er verschijnt een verbluffend resultaat. "Nietsvermoedende bezoekers worden zo geconfronteerd met een extra dimensie, al is het werk op zich natuurlijk ook heel mooi", zegt curator Bjørn Van Poucke. Links op de foto zie u het echte werk, hieronder heeft onze fotograaf een negatieve versie van zijn foto gemaakt. © Benny Proot.

De ode aan Oostende van Valasco In de Zwitserlandstraat kijk je recht op het stadion van KVO. Op de hoek met de Passchijnstraat schilderde Sabas Valasco een portret van een supporter met een KVO-shirt. Het was kunstenaar Pastel (die een werk maakte op de hoek van de Nieuwstraat met de Schipperstraat) die model stond voor het werk. De vuurtoren is ook een duidelijke verwijzing naar Oostende. De Spaanse artiest ontdekte in 2004 de muren van zijn thuisstad Burgos als canvas voor zijn graffitikunst. Hij exposeerde al in China en Amerika, maar ook in verschillende Europese galerijen en musea. Toch laat de straat hem nooit los. © Benny Proot.

De emotie van Uldalen Hendrik Uldalen heeft een indrukwekkend werk achtergelaten in de Hippodroomwijk. Ook curator Bjørn Van Poucke is onder de indruk. "Hij is een extreem getalenteerde jongeman. Een autodidact. Hij heeft zichzelf alles aangeleerd. Hij zocht op internet hoe hij een techniek kon toepassen en vroeg zelfs via mail raad aan verschillende grote kunstenaars", vertelt Van Poucke. Uldalens werk in Oostende past bij zijn stijl. "Hij schildert altijd autobiografisch, alhoewel hij nooit zichzelf portretteert. Hier gaat het over iemand die iets emotioneel meemaakt en verdwijnt in de achtergrond." © Benny Proot.

De onaardse wereld van Phlegm Oosteroever kan al uitpakken met enkele mooie werken, maar de Britse kunstenaar 'Phlegm' doet er dit jaar nog een schepje bovenop. Op een gevel langs de Victorialaan is een van zijn cartoons verschenen. Een mensachtige vlinder op een uil kondigt de komst van een wel heel vreemde praalwagen aan. Een fantasiewereld die de toeschouwer zal verwonderen. "Phlegm publiceerde al enkele graphic novels. Op muren doet hij nu eigenlijk hetzelfde. Zijn figuren vormen samen een beeldverhaal van een parallel universum. Het is een onaardse wereld. Als je al zijn beelden naast elkaar plaatst, vind je een heel verhaal", licht curator Bjørn Van Poucke toe. © Benny Proot.