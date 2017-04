Nieuwe biografie onthult bizarre details uit huwelijk tussen Charles en Diana

bewerkt door LS

Prins Charles werd op school gepest, kreeg thuis weinig affectie en kon als gevolg niet omgaan met zijn ex-vrouw Diana. Dat onthult New York Times-journaliste Sally Bedell Smith in een nieuwe biografie over prins Charles.

De relatie tussen Charles en Diana liep al mis tijdens de huwelijksreis. Die bracht het koppel in 1981 door in het Schotse Balmoral. Diana was gebroken door de affaire tussen Charles en Camilla en de beklemmende sfeer van het Koninklijk Hof. Ze huilde dagen aan een stuk en sneed zichzelf met een scheermesje of een stuk glas, aldus Sally Bedell Smith. Ze wisselde vaak van humeur en zou zichzelf later in haar relatie met Charles van de trap gegooid hebben, toen ze drie maanden zwanger was van William.



Therapie

Diana kreeg valium voorgeschreven, maar weigerde die te nemen. Ze was er namelijk van overtuigd dat het hof haar wilde vergiftigen. Radeloos overhaalde prins Charles zijn kersverse vrouw om in therapie te gaan. Toen Diana het na acht sessies het voor bekeken hield, ging Charles in therapie. En dat voor veertien jaar lang. Volgens de therapeut werd Charles vroeger gepest, voelde hij zich verkeerd begrepen en mistte hij spontane affectie.