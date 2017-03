Kunstenfestival Watou krijgt komende drie jaar dan toch subsidies

Door: redactie

Poperinge, de provincie West-Vlaanden en de Vlaamse Gemeenschap hebben een akkoord bereikt over een doorstart van het Kunstenfestival Watou. Dat meldt het stadsbestuur van Poperinge vandaag. De provincie zal voor 2017 een eenmalige toelage toekennen, Vlaanderen engageert zich voor 2018 en 2019.

Eind juni raakte bekend dat de Vlaamse regering de erkenning en de structurele subsidies ging schrappen voor de periode 2017-2021 van vzw Kunst, de organisator van het Kunstenfestival Watou. De vzw, die onder meer ook de triënnale Beaufort organiseert, gaf daarom aan de handdoek in de ring te gooien na de editie van 2016.



"Meteen na de aankondiging vorig jaar dat het Kunstenfestival zijn laatste editie zou beleven, startten we discrete gesprekken op om de toekomst van dit belangrijke culturele evenement te waarborgen", zegt Christof Dejaegher (CD&V), burgemeester van Poperinge. "We trokken naar de deputatie en dankzij de medewerking van de provincie groeide een consensus over zowel Vlaamse, provinciale als stadssubsidies voor het Kunstenfestival."



De provincie West-Vlaanderen is bereid om een eenmalige toelage van 225.000 euro op tafel te leggen voor de editie 2017 van het Kunstenfestival Watou. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) voorziet voor 2018 en 2019 een jaarlijks bedrag van 135.000 euro. "De stad Poperinge zal voor die drie jaar ook financiële steun voorzien. We gaan zelfs voor een wezenlijke verhoging van de stadssubsidie. We geloven immers volop in het Kunstenfestival en zijn blij dat er voor de komende drie jaar een oplossing in de maak is", zegt Dejaegher. "In de komende weken worden de nodige overeenkomsten opgemaakt en goedgekeurd."