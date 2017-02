Jan Van der Cruysse wint na Hercule Poirotprijs nu ook Diamanten Kogel

Door: redactie

24/02/17 - 08u44 Bron: Belga

© Photo News.

De internationale avonturenroman "Bling bling" van Jan Van der Cruysse is donderdagavond op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis bekroond met de Diamanten Kogel 2016, een prijs voor de beste Nederlandstalige thriller van het afgelopen jaar. Eerder won Van der Cruysse met hetzelfde boek ook al de Hercule Poirotprijs voor het beste Vlaamse misdaadverhaal. De andere genomineerden voor de Diamanten Kogel waren Loes den Hollander, Bart-Jan Kazemier, Marjolein Uitzinger en Simon de Waal.

De 56-jarige Van der Cruysse is voormalig woordvoerder van Brussels Airport en een literair debutant. Het lijvige (527 bladzijden) "Bling bling" gaat over een overval op een diamantkoerier op de luchthaven van het Indiase Delhi, waarna verschillende partijen achter de buit aan gaan.



"Er ontspint zich een mooi spel dat veel ruimte in beslag neemt, maar tot velers verrassing nauwelijks inzakt of verveelt", klinkt het in het juryrapport. "Complex en toch vlot geschreven en vlot leesbaar. Goede zijlijnen en spanningsbogen, snelle afwisseling en fatsoenlijk uitgewerkte karakters. 'Bling bling' is een fijngeslepen, schitterende diamant."



De Diamanten Kogel werd dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. Op de erelijst staan ook al onder meer Rudy Soetewey, Bavo Dhooghe en Jef Geeraerts. "Tot vandaag was het 7-7 tussen Vlamingen en Nederlanders, dus de Vlamingen hebben nu weer een streepje voor", lachte Marc Delannoye, een van de organisatoren.