Playboy brengt weer naaktfoto's

Door: redactie

13/02/17 - 23u16 Bron: MSNBC, Fox

© Instagram @Playboy.

Een jaar nadat Playboy besliste om geen foto's van naakte vrouwen meer te publiceren, heeft het mannenmagazine geconcludeerd dat een blootblad zonder blootfoto's toch niet hetzelfde is. In het volgende nummer is er dus weer vrouwelijk naakt in het tijdschrift te bewonderen.

Cooper Hefner, creatief directeur van Playboy, liet op Twitter weten dat de manier waarop naaktmodellen in het verleden aan bod kwamen "gedateerd" was, maar dat hij er nu van overtuigd is dat het afschaffen van alle naakt niet de juiste keuze was.



Playboy schafte in maart 2016 naaktfoto's af om meer lezers en adverteerders aan te trekken. Maar het volgende Amerikaanse nummer voor maart en april brengt naaktfoto's terug en krijgt de toepasselijk titel 'Naked is normal' ('Naakt is normaal', red.).



"Naaktheid was nooit het probleem, omdat naaktheid geen probleem is," tweette Hefner, de 25-jarige zoon van Playboy-oprichter Hugh Hefner. 'Vandaag nemen we onze identiteit terug en bevestigen we wie we zijn."



"Het is een belangrijk persoonlijk en professioneel moment dat ik dit nummer van Playboy-magazine kan delen met mijn vader en de lezers," zegt hij. "Het is een reflectie van de manier waarop het merk het best kan aansluiten bij de huidige en toekomstige generaties".



"Playboy zal altijd een lifestylemerk zijn dat zich richt op de interesses van mannen, maar aangezien genderrollen blijven evolueren in de maatschappij, doen wij dat ook," aldus Hefner.



Het volgende nummer zal beschikbaar zijn vanaf 28 februari.