Vier Vlamingen op longlist voor Libris Literatuurprijs: ook Herman Brusselmans genomineerd

Door: redactie

7/02/17 - 05u15 Bron: Het Nieuwsblad

Herman Brusselmans. © belga.

De longlist voor de Libris Literatuurprijs is bekend gemaakt: voorlopig maken 18 schrijvers, waaronder vier afkomstig uit Vlaanderen, kans op de prestigieuze prijs waar een geldbedrag van 50.000 euro aan vastzit.

De Vlaamse genomineerden zijn Lize Spit met 'Het Smelt', Stefan Hertmans met 'De Bekeerlinge', Jan Lauwereyns met 'Iets in ons Boog Diep', Jeroen Olyslaegers met 'Wil' en Herman Brusselmans met 'De Fouten'.



Vooral de nominatie van Brusselmans is opvallend. Ondanks dat hij al meer dan twintig jaar schrijft en zeventig boeken op zijn naam heeft staan, wist hij nog nooit een grote prijs binnen te halen. "Dat mijn romans de afgelopen decennia nooit op de nominatielijsten raakten, heeft allicht met mijn persoon te maken", zegt Brusselmans in Het Nieuwsblad. Ik word nog vaak gezien als die clown die in 'De Slimste Mens ter Wereld' zit of over voetbal discussieert. Ik behoor niet tot het kransje puur literaire figuren."



Politiek

Waarom 'De Fouten' nu plots wel in aanmerking komt voor een van de grootste literatuurprijzen van ons taal­gebied? "Het is een niet te dik en leesbaar boek. Maar vooral: de schrijver die zijn biografie corrigeert is een origineel uitgangspunt", klinkt het bij de schrijver.



Uiteraard hoopt Brusselmans ook door te stoten naar de shortlist van zes kanshebbers, al gaat hij daar niet van uit. "Ik vrees dat er politiek zal worden ­gewikt en gewogen. Iets in de trant van twee Vlamingen en vier Nederlanders. En dan denk ik dat Hertmans en ­Olyslaegers een ronde ­verder gaan."



De uiteindelijke winnaar van de Libris Literatuurprijs wordt op acht mei bekend gemaakt. Bekijk hier de hele longlist.