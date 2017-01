Nieuw Asterix-album in oktober

Door: redactie

20/01/17 - Bron: AFP, Belga

Jean-Yves Ferri (scenario) en Didier Conrad (tekeningen) namen de reeks over van de bejaarde Albert Uderzo. © afp.

Bij Toutatis! Op 19 oktober verschijnt een nieuw album van Asterix. Dat heeft uitgeverij Hachette bekendgemaakt. Het 37ste verhaal van de stripreeks zal net zoals de vorige twee van de hand zijn van Jean-Yves Ferri (scenario) en Didier Conrad (tekeningen), die de reeks overnamen van de bejaarde Albert Uderzo.

Veel informatie over het nieuwe album is er nog niet. Alleen staat vast dat Asterix en Obelix hun dorp zullen verlaten voor een buitenlands avontuur. De vorige reis van Asterix was naar Schotland, in 'Asterix bij de Picten' uit 2013. In het vorige album, 'De papyrus van Caesar' uit 2015, bleven de striphelden in Gallië.



"Op het programma: bezoeken aan historische monumenten, gastronomische ontdekkingen en andere ontmoetingen met locals en beroemdheden", verduidelijken de auteurs, die ook al enkele tekeningen vrijgaven. Daaruit blijkt dat Obelix het beu is om menhirs te houwen en een strijder wil worden zoals Asterix.



Dit jaar viert de originele tekenaar van de reeks, Albert Uderzo, zijn 90ste verjaardag. De oorspronkelijke scenarist, René Goscinny, stierf 40 jaar geleden. De avonturen van Asterix zijn het grootste Franse stripsucces ooit, met ongeveer 370 miljoen verkochte albums in 110 talen en dialecten.