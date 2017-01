Bij Sotheby's geveild 16-eeuws Italiaans schilderij blijkt nep

Door: redactie

18/01/17 - 18u22 Bron: ANP

Een veilingmeester bij Sotheby's. © afp.

Een zogenaamd 16e-eeuws Italiaans schilderij dat enkele jaren geleden bij Sotheby's in New York werd verkocht, blijkt nep te zijn. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het schilderij pigmenten bevat die pas in de 20e eeuw zijn uitgevonden, aldus de New York Times en andere Amerikaane media.