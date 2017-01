Vijf jaar na zijn dood: de mooiste spreuken van Phil 'Bond Zonder Naam' Bosmans

Door: redactie

"Verbeter de wereld, begin bij jezelf." Hij hangt misschien wel bij jouw ouders of grootouders te blinken, de spreuk van Phil Bosmans. De bezieler van Bond Zonder Naam overleed vandaag exact vijf jaar geleden, op 89-jarige leeftijd, maar zijn woorden blijven tijdloos. Of zoals hij zelf zei: "Goeie spreuken bevatten alleen maar waarheden. Ze gaan over dagdagelijkse problemen." Een overzicht.

- 'De zwartkijker ziet de zon 's morgens al ondergaan'



- 'Als je goed bent voor kleinen en zwakken, is er veel kans dat je vroeg of laat gekruisigd wordt'



- 'Zeg eens iets goeds van me voor ik dood ben'



- 'Noten mag je kraken. Mensen niet'



- 'Een klein ideaal is beter dan een groot kapitaal'



- 'Wie met een boom kan praten, hoeft niet naar een psychiater. Al denken de meeste mensen het tegenovergestelde'



- 'Mensen pluimen, ik krijg er kippenvel van'



- 'Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet raken'



- 'Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragen'



- 'Het leven is veel te kort en onze wereld veel te klein om er een slagveld van te maken'



- 'Fouten zie je dik als de liefde dun is'



- 'Brood dat men deelt, smaakt beter'



- 'Geluk kun je niet kopen. Wat een geluk!'



- 'Deel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groter'

- 'Het is een verloren dag, de dag waarop je niet gelachen hebt'



Theater

Ter nagedachtenis van Phil Bosmans heeft zanger, dichter en schrijver Rick De Leeuw een theatermonoloog geschreven op basis van gesprekken met mensen die Phil van dichtbij hebben gekend. Acteur Gène Bervoets kruipt in de huid van Phil. De voorstellingen zullen plaatshebben tussen oktober en december 2017 in culturele centra over heel Vlaanderen.